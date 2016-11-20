Виталий Мутко: Я не думаю, что в докладе Макларена будут какие-то новости

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал вторую часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

- Надо уже какую-то точку ставить, двигаться дальше. Если сейчас авторы доклада не обозначили желание ознакомить Россию с содержанием доклада перед публикацией, то и не стоит ждать от них этого. Но я не думаю, что в докладе будут какие-то новости.

Эту тему надо заканчивать. Россия - огромная спортивная держава, и что бы ни было в докладах, у нас нет никаких так называемых государственных программ, это абсолютная глупость, двуликий мир какой-то. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро одна команда имеет 200 терапевтических разрешений, а мы - 17, задумайтесь на минутку. Эти 200 принимают запрещенные препараты, но с разрешения, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, финальная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликована 9 декабря.