Александр Тарханов: К игрокам претензий нет – они выложились

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Краснодара» (0:3) отметил уровень соперника.

- Изначально мы предполагали, что «Краснодар» буде владеть преимуществом. И уровень игроков, и уровень игры, и уровень стадиона не позволяет им плохо играть. Они были злыми после игры с «Оренбургом». Это было видно еще на разминке. У нас получилось сдерживать атаки соперника до 66 минуты, когда у них не было явных моментов. Нам в атаке не позволял хорошо сыграть уровень мастерства игроков. Пропустив первый мяч, «быки» усилили давление и довели игру до победы.

- «Урал» не создал ни одного момента. У вас есть претензии к линии созидания?

- К игрокам претензий нет – они выложились на поле. Да, у нас играют два молодых инсайда. Он не справились с прессингом «Краснодара». У оппонента был другой уровень мастерства. Из-за этого прессинга мы не могли бежать вперед, обострять игру. Павлюченко играл без мяча, пытался бороться с двумя защитниками центральными… Хотя фланги наши смотрелись неплохо. Но в центральной зоне нас хозяева переиграли. Газинский и Каборе играли без брака.

- Чья ошибка в первом пропущенном мяче?

-Сложно сказать. Газинский классно пробил, это стоит отметить. На разборе перед игрой мы говорили, что нельзя давать сопернику бить по воротам. У «Краснодара» вся линия атаки имеет хороший удар. Так и вышло.