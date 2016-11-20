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Тимощук покинул «Кайрат» в связи с окончанием контракта

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук покинул клуб в связи с окончанием действия контракта.

Об уходе украинского хавбека сообщил генеральный директор казахстанцев Малик Кушалиев.

Напомним, Тимощук выступал за «Кайрат» с июля 2015 года, перейдя из петербургского «Зенита». В составе казахстанцев 37-летний украинец стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

В сезоне-2016 полузащитник провел 24 матча в чемпионате Казахстана и забил один гол. 

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