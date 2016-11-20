Гендиректор «Амкара»: По Селихову есть предложение не только от «Спартака», но и еще от пары клубов

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию, что вратарь пермяков Александр Селихов на следующей неделе подпишет контракт со «Спартаком».

- По нему есть предложение не только от «Спартака», но и еще от пары клубов, - сказал Резвухин.

- То есть решения по нему нет?

- Нет трансфера - нет решения. Когда будет все подписано, если будет подписано, вы все узнаете.

В этом сезоне Селихов защищал ворота «Амкара» во всех 13 матчах чемпионата России и пропустил 8 мячей.