Гендиректор «Амкара»: По Селихову есть предложение не только от «Спартака», но и еще от пары клубов
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию, что вратарь пермяков Александр Селихов на следующей неделе подпишет контракт со «Спартаком».
- По нему есть предложение не только от «Спартака», но и еще от пары клубов, - сказал Резвухин.
- То есть решения по нему нет?
- Нет трансфера - нет решения. Когда будет все подписано, если будет подписано, вы все узнаете.
В этом сезоне Селихов защищал ворота «Амкара» во всех 13 матчах чемпионата России и пропустил 8 мячей.
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