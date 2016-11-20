«Зенит» - «Крылья Советов». Лодыгин в воротах, Новосельцев и Чернов в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Стартовый состав: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Гарсия, Мурисио, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.
Запасные: Кержаков М., Бабурин, Шатов, Жирков, Юсупов, Кержаков А., Джорджевич.
Отметим, встречу из-за дисквалификации пропустят Доменико Кришито, Луиш Нету и Аксель Витсель.
Напомним, матч пройдет 20 ноября в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит - Крылья Советов - 2:1 (2:1)2-й тайм
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато, Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция