Игорь Шалимов: Смолов забил - это главное

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в 14-м туре РФПЛ.

- Игрой, как и результатом, мы довольны. Ребята владели инициативой, контролировали мяч, играя в нашем стиле. Мы не давали сопернику возможности для проведения быстрых атак,. В первом тайме у нас не было моментов, но были удары по воротам, пусть и неточным. Во второй половине мы действовали в том же ключе и дожали соперника. Удовлетворение от игры у меня есть.

– В первом тайме команда упорно атаковала через центр. Почему?

– Мы играем и через фланги, и через центр. Установки такой не было. Мы стараемся быстро менять направление атак, наигрываем это на тренировках. Если команда играла через центр, значит, игроки видели такое продолжение. Но если мы теряли мяч в центре поля, то сразу старались вернуть его.



– Что скажете о возвращении Смолова? В следующей игре он выйдет в основном составе?

– Посмотрим, но сегодня он вышел хорошо. Правда, не всегда играл форварда - периодически он «садился» ниже. Он хотел подержать мяч – все-таки давно не иград. Главное - он вернулся и забил.



– Сегодня в стартовом составе вышел Быстров. Хотя игру во втором тайме заметно усилил Ахмедов.



– Быстров – россиянин. Нужно помнить о лимите на легионеров.