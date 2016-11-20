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Антон Черепенников: «Я слушаю комментаторов в надежде, что мне объяснят, что происходит на карте, но вместо этого я слышу «УУУУ», «АААА» и прочие нечленораздельные звуки»

Комментарии

Глава Virtus.pro Антон «Sneg1» Черепенников в блоге сайта CyberSport.ru объяснил свою критику комментаторов StarLadder, которые освещают матчи турнира The Summit 6 по Dota 2. 

«Хочу сказать, что в 5 утра в субботу или утром в субботу я смотрю матчи Virtus.pro на равных с любым болельщиком Virtus.pro и считаю себя обычным болельщиком. Если я в своём личном твиттере раскритиковал «великих» кастеров — не надо проводить параллели сразу с тем, какими командами или студиями я владею, кто там конкурент кому и прочее. Я никогда не писал о кастерах и не участвовал в их разборках, но тут уже у меня лично загорелось. Опишу конкретно, может, «великие» прочитают и поработают над ошибками. 

1. Я написал «бройлерные» парни. Сам не красавец-спортсмен, но зеркало придумали давно, и если есть излишний вес — значит, не надо выступая в кадре натягивать узкие шорты на упитанную жопу. Оправдание про формат БТС тут не спасёт. Если для Вас это не проблема — ок, дома хоть в лосинах. Я не знаю, кто такой бафик, пуфик и т.д. — там в кадре в какой-то момент все как на подбор в кресла не влезали. Это просто неприятно наблюдать. Поработайте над этим, много же людей за вами смотрят, а такой вид — это проявление неуважения к аудитории. 

2. Не надо мне советовать идти на английскую трансляцию, если мне что-то не нравится. Если есть такая возможность, то я хочу слушать трансляцию на родном языке. 

3. Про трансляцию. У меня 2 400 MMR, я слушаю комментаторов в надежде, что мне объяснят, что происходит на карте, почему топ игроки покупают такие-то предметы, что происходит в массовой драке, но вместо этого я слышу «УУУУ», «АААА» и прочие нечленораздельные звуки. Их я и сам могу издавать, а вот перематывать трансляцию потом в записи, чтобы понять тот или иной момент, напрягает. В итоге получается комментирование в стиле Акын: что вижу — то сочиняю. Неужели сложно готовиться к трансляциям, если вы хотите называться профессионалами? 

4. Что действительно было ужасно, так это «сам шучу, сам смеюсь». Парни, вы сами себя послушайте в записи. Мне 33 года, и поверьте: на трансляции приходят не так уж и мало людей моего возраста. Слушать ваш гогот, ну честно, совсем не комильфо. Говорю вам честно, ни разу не было даже намёка на смешно, а вот раздражения — хоть отбавляй. 

P.S. Это относится не только к конкретным комментаторам на этой трансляции. Это стоит прочитать многим кастерам в СНГ всех студий: вдруг про них тут тоже есть какой-нибудь пункт. На правах одного из многих тысяч людей, которые вчера любовались вашим видом и наслаждались вашим комментированием.»

Напомним, что ранее Черепенников в своем Twitter-аккаунте написал: «Досматривал игру Virtus.Pro без звука, потому что это невозможно слушать».

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