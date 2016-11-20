ЦСКА назвал слухами информацию о расторжении контракта с Еременко
Директор
по связям с общественностью и информационной
политике ФК ЦСКА Сергей Аксенов
назвал слухами информацию о
расторжении контракта с полузащитником команды Романом Еременко.
- Клуб уже ранее заявлял, что будет совместно с игроком подавать апелляцию на решение УЕФА и поддерживать футболиста до конца. Пока ЦСКА еще не получил мотивировочную часть дисквалификации. Поэтому то, что пишут в интернете - слухи», - цитирует Аксенова ТАСС.
Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).
Контракт футболиста с клубом действовал до июня 2018 года.
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