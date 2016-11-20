«Зенит» - «Крылья Советов». Башкиров и Молло выйдут в стартовом составе
Тренерский штаб «Крыльев Советов» определился с составом на матч 14-го тура чемпионата России против «Зенита».
Стартовый состав: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Маргасов, Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато.
Запасные: Павлов, Конюхов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Божин, Концедалов, Ткачев.
Напомним, матч пройдет 20 ноября в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит - Крылья Советов - 2:1 (2:1)2-й тайм
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато, Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция