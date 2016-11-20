Дженсон Баттон: Я могу попробовать свои силы в ралли-кроссе
Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон рассказал о планах
на следующий сезон. Напомним, что в следующем году он перейдет на должность
резервного пилота команды.
Я не буду участвовать в «Ле-Мане» в следующем году, поскольку нет подходящей возможности. Но, надеюсь, в будущем она появится. Было бы неплохо выступить на «1000 км Сузуки. Кроме того, я мог бы попробовать силы в ралли-кроссе в Америке и провести несколько тестов. У меня много вариантов и просто нужно выбрать то, чем я действительно хочу заняться в следующем году», - цитирует Баттона Autosport.
В текущем сезоне Дженсон
Баттон занимает 15-е место, имея в активе 21 очко.
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