Соперник «Зенита» в ЛЕ «Алкмар» сыграл вничью с «Родой» в чемпионате Голландии
«Алкмар», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, сыграл в гостях вничью с «Родой» в 13-м туре чемпионата Голландии.
Встреча, прошедшая сегодня в Керкраде, завершилась со счетом 1:1.
«Алкмар» с 21 очком занимает пятое место в национальном первенстве.
В группе D Лиги Европы эта команда идет на последнем месте. Питерцы уже обеспечили себе выход в плей-офф с первой строчки в квартете, в который также входят ирландский «Дандолк» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива.
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