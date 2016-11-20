Корян снова забил за «молодежку» «Витесса»
Источник: ФК «Витесс»
Российский полузащитник «Витесса» Аршак Корян забил гол в матче молодежного чемпионата Голландии против ХФК «Конинклейке» (2:0).
Корян вышел в основе и отличился на 70-й минуте, установив окончательный счет.
Всего в активе 21-летнего россиянина 8 голов и 7 голевых передач в 10 матчах за молодежную команду.
«Витесс» идет на восьмом месте после 14-ти туров в молодежном первенстве.
В нынешнем сезоне бывший игрок «Локомотива» поучаствовал в двух матчах высшего дивизиона чемпионата Голландии, а также в двух играх Кубка страны и забил один гол.
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