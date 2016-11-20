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Вячеслав Колосков: У членов WADA, видимо, не все в порядке с головой просто

Источник:  Р-СпортКомментарии

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал стремление Всемирного антидопингового агентства (WADA) диктовать условия международным федерациям.

- У них, видимо, не все в порядке с головой просто, вот и все. Задача любого антидопингового ведомства – выявить наличие допинга, а уже меры должны принимать соответствующие международные федерации по видам спорта. Если Олимпийские игры, то только международный олимпийский комитет, больше никто. Не думаю, что у них этот номер пройдет, тем более что там есть наша делегация - будет выступать Виталий Смирнов на этой сессии. Предполагаю, что он даст полную оценку этой инициативе, - передает слова Колоскова «Р-Спорт».

Ранее появилась информация, что WADA хотела бы получить возможность лишать страны возможности проводить международные турниры за грубые нарушения антидопингового кодекса.

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