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Алексей Гасилин: В ФНЛ практически везде на стадионах атмосфера праздника

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин поделился впечатлениями от матча против «Динамо» (0:0).

- Вы дважды в этом сезоне не проиграли «Динамо». Как-то по-особому настраивались на них, или нет?
- Мы на все команды настраиваемся одинаково. Задача у нас одна: показывать свой футбол и побеждать. «Динамо» - это такой раздражитель, и я считаю, что тренеры нас хорошо подготовили. Оба матча мы провели на должном уровне.

- Какой был план на игру?
- Тренеры сказали, что мы ни чем не хуже, и мы это знаем. Надо было не бояться и играть в свою игру, вот и все. Мы старались играть на контратаках, ждали свой шанс впереди. Думаю, мы оборонялись очень грамотно, сыграли самоотверженно и грамотно сзади, выполнив установку.

- Вряд ли «Динамо» будет в следующем сезоне в ФНЛ играть. Это значит, на один такой стадион в лиге будет меньше. Расстроены?
- Расстройства нет. Надо привлекать болельщиков на стадион. Например, у «Факела» прекрасный стадион, много ходит на трибуны. В Ярославле у «Шинника» был полный стадион. В ФНЛ практически везде на аренах атмосфера праздника. У нас тоже, особенно в матче первого круга с «Динамо», играть было очень приятно. Считаю, что фактор посещаемости играет очень большую роль, - приводит слова Гасилина официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Динамо» и «Зенитом-2» завершился нулевой ничьей.

После этой игры москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, петербуржцы с 31 очком идут на девятом месте.

Следующий матч команда Владислава Радимова проведет 26 ноября дома против «Балтики», динамовцы в тот же день сыграют на выезде с «Волгарем».

Матч

Динамо - Зенит-2 - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Темников (Катрич, 74), Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Зотов (Кузьмин, 71), Сапета, Ташаев, Луценко, Панченко

Зенит-2: Бабурин, Мильдзихов, Круговой, Йованович, Лобов, Костин, Бавин, Исаев (Саламатов, 77), Гасилин (Долгов, 84), Проничев (Мусаев, 90), Ящук (Камышев, 29)

Предупреждения:

Зотов, 59; Сапета, 90 - Проничев, 23; Исаев, 73; Бабурин, 90

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

19 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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