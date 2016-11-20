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«Парма» уступила «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Цмоки-Минск» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 67:61 в пользу «Цмоки-Минск».

В составе пермского клуба самым результативным стал Данило Анджушич, набравший 21 очко. У «Цмоки-Минск» 15 очков набрал Джордже Гагич.

«Парма» занимает последнее, 13-е место. Команда проиграла все шесть первых матчей. «Цмоки-Минск» на восьмом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Парма - Цмоки-Минск - 61:67

Место и дата

20 ноября 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция

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