«Парма» уступила «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Цмоки-Минск» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 67:61 в пользу «Цмоки-Минск».
В составе пермского клуба
самым результативным стал Данило Анджушич, набравший 21 очко. У «Цмоки-Минск»
15 очков набрал Джордже Гагич.
«Парма» занимает
последнее, 13-е место. Команда проиграла все шесть первых матчей. «Цмоки-Минск»
на восьмом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Парма - Цмоки-Минск - 61:67
Место и дата
20 ноября 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция
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