НБА. «Нью-Йорк» - «Атланта», «Бруклин» - «Портленд» и другие матчи. Онлайн

Баскетболисты «Сан-Антонио» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 116:107.

«Сан-Антонио» переиграл «Лейкерс», Мозгов сделал четыре подбора Баскетболисты «Сан-Антонио» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 116:107.