НБА. «Нью-Йорк» - «Атланта», «Бруклин» - «Портленд» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Матч
Нью-Йорк - Атланта - 35:29 2-ая четверть
Место и дата
20 ноября 20:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 23:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 ноября 03:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 ноября 05:00, ARCO Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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