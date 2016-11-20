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Андреас Гранквист: После гола Газинского все пошло как по маслу

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в 14-м туре РФПЛ.

- Мы контролировали ход матча с самого начала. Команда соперника практически ничего не могла нам противопоставить. Они ничего не создали в атаке и делали ставку на оборону и контратаки. Мы не создали в первом тайме большое количество моментов, но после первого гола, который забил Газинский, дальше все пошло как по маслу. Моменты пошли одни за другим. Мы заслужили такой счет своей игрой, - сказал игрок.

Команда Игоря Шалимова с 24 очками поднялась на пятое место, клуб из Екатеринбурга с 10 очками идет 13-м.

В следующем туре «Краснодар» 27 ноября примет «Зенит», а «Урал» днем раньше сыграет на выезде с «Локомотивом».

Матч

Краснодар - Урал - 3:0 (0:0)

Голы

Газинский 66 (1:0). Смолов 71 (2:0). Жоаозиньо 74 (3:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Калешин, Енджейчик, Газинский, Перейра (Торбинский, 81), Быстров (Ахмедов, 61), Жоаозиньо, Каборе, Ари (Смолов, 46)

Урал: Заболотный, Кулаков, Данцев, Фонтанелло, Динга, Подоксёнов (Ставпец, 73), Коробов (Павленко, 61), Фидлер, Павлюченко, Чантурия, Лунгу (Бугуи, 86)

Предупреждения:

нет - Данцев, 21; Подоксёнов, 65

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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