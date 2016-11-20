Андреас Гранквист: После гола Газинского все пошло как по маслу
Капитан «Краснодара»
Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в 14-м
туре РФПЛ.
- Мы контролировали ход матча с самого начала. Команда соперника практически ничего не могла нам противопоставить. Они ничего не создали в атаке и делали ставку на оборону и контратаки. Мы не создали в первом тайме большое количество моментов, но после первого гола, который забил Газинский, дальше все пошло как по маслу. Моменты пошли одни за другим. Мы заслужили такой счет своей игрой, - сказал игрок.
В следующем туре «Краснодар» 27 ноября примет «Зенит», а «Урал» днем раньше сыграет на выезде с «Локомотивом».
Матч
Голы
Газинский 66 (1:0). Смолов 71 (2:0). Жоаозиньо 74 (3:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Калешин, Енджейчик, Газинский, Перейра (Торбинский, 81), Быстров (Ахмедов, 61), Жоаозиньо, Каборе, Ари (Смолов, 46)
Урал: Заболотный, Кулаков, Данцев, Фонтанелло, Динга, Подоксёнов (Ставпец, 73), Коробов (Павленко, 61), Фидлер, Павлюченко, Чантурия, Лунгу (Бугуи, 86)
Предупреждения:
нет - Данцев, 21; Подоксёнов, 65
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция