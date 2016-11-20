Андреас Гранквист: После гола Газинского все пошло как по маслу

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в 14-м туре РФПЛ.

- Мы контролировали ход матча с самого начала. Команда соперника практически ничего не могла нам противопоставить. Они ничего не создали в атаке и делали ставку на оборону и контратаки. Мы не создали в первом тайме большое количество моментов, но после первого гола, который забил Газинский, дальше все пошло как по маслу. Моменты пошли одни за другим. Мы заслужили такой счет своей игрой, - сказал игрок.

Команда Игоря Шалимова с 24 очками поднялась на пятое место, клуб из Екатеринбурга с 10 очками идет 13-м.

В следующем туре «Краснодар» 27 ноября примет «Зенит», а «Урал» днем раньше сыграет на выезде с «Локомотивом».