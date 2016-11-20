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«Рома» на выезде уступила «Аталанте»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Ромой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.

На 40-й минуте римлян с пенальти вывел вперед Диего Перотти. У «Аталанты» счет сравнял на 62-й минуте Маттиа Калдара, а на 90-й минуте пенальти реализовал Франк Кесси.

«Рома» с 26 очками остается на втором месте в чемпионате Италии. У «Аталанты» 25 очков и четвертое место.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

Матч

Аталанта - Рома - 2:1 (0:1)

Голы

Перотти 40 (0:1 - пен.). Кальдара 62 (1:1). Кесси 90 (2:1 - пен.).

Состав

Аталанта: Бериша, Масьелло (Д'Алессандро, 50), Толой, Кальдара, Зуканович, Куртич (Фройлер, 58), Гальярдини, Кесси, Петанья, Спинацолла, Гомес (Раймонди, 90)

Рома: Щесны, Фацио, Рюдигер, Манолас, Бруно Перес, Де Росси, Салах (Эль-Шаарави, 58), Строотман, Наингголан (Итурбе, 85), Перотти (Паредес, 73), Джеко

Предупреждения:

Толой, 40 - Строотман, 53; Джеко, 90

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция

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