«Рома» на выезде уступила «Аталанте»

Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Ромой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.

На 40-й минуте римлян с пенальти вывел вперед Диего Перотти. У «Аталанты» счет сравнял на 62-й минуте Маттиа Калдара, а на 90-й минуте пенальти реализовал Франк Кесси.

«Рома» с 26 очками остается на втором месте в чемпионате Италии. У «Аталанты» 25 очков и четвертое место.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур