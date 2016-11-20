«Рома» на выезде уступила «Аталанте»
Матч 13-го тура
чемпионата Италии между «Аталантой» и «Ромой» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 2:1.
На 40-й минуте
римлян с пенальти вывел вперед Диего Перотти. У «Аталанты» счет сравнял на 62-й
минуте Маттиа Калдара, а на 90-й минуте пенальти реализовал Франк Кесси.
«Рома» с 26 очками остается на втором месте в чемпионате Италии. У «Аталанты» 25 очков и четвертое место.
Чемпионат
Италии. Серия А
13-й тур
Матч
Голы
Перотти 40 (0:1 - пен.). Кальдара 62 (1:1). Кесси 90 (2:1 - пен.).
Состав
Аталанта: Бериша, Масьелло (Д'Алессандро, 50), Толой, Кальдара, Зуканович, Куртич (Фройлер, 58), Гальярдини, Кесси, Петанья, Спинацолла, Гомес (Раймонди, 90)
Рома: Щесны, Фацио, Рюдигер, Манолас, Бруно Перес, Де Росси, Салах (Эль-Шаарави, 58), Строотман, Наингголан (Итурбе, 85), Перотти (Паредес, 73), Джеко
Предупреждения:
Толой, 40 - Строотман, 53; Джеко, 90
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция