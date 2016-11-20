Гол Глушакова принес «Спартаку» победу в игре с «Амкаром»

В воскресенье в матче 14-го тура чемпионата России московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар». Матч прошел в Москве на поле стадиона «Открытие Арене» и закончился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в компенсированное время матча.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.



После этой игры в активе красно-белых 34 очка, команда Массимо Карреры лидирует в чемпионате РФПЛ. «Амкар», имея в активе 21 очко, остался на седьмом месте в турнирной таблице.

В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».



