Гол Глушакова принес «Спартаку» победу в игре с «Амкаром»
В воскресенье в матче 14-го тура чемпионата России московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар». Матч прошел в Москве на поле стадиона «Открытие Арене» и закончился со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в компенсированное время матча.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
После этой игры в активе красно-белых 34 очка, команда Массимо Карреры лидирует в чемпионате РФПЛ. «Амкар», имея в активе 21 очко, остался на седьмом месте в турнирной таблице.
В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция