«Лацио» обыграл «Дженоа»
Матч 13-го тура
чемпионата Италии между «Лацио» и «Дженоа» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 3:1 в пользу «Лацио».
В составе
римского клуба отличились Фелипе Андерсон, Лукас Билья и Уоллес. У «Дженоа»
забил Лукас Окампос. «Лацио» набрал 25 очков и занимает третье место. У «Лацио»
25 очков и третье место.
Чемпионат
Италии. Серия А
13-й тур
Матч
Голы
Андерсон 11 (1:0). Окампос 52 (1:1). Билья 57 (2:1). Фортуна 65 (3:1).
Состав
Лацио: Стракоша, Фортуна, Раду, Баста, Лулич, Милинкович-Савич (Катальди, 70), Пароло, Билья (Мугрия, 84), Иммобиле, Андерсон, Кейта (Патрик, 73)
Дженоа: Перин, Бурдиссо, Иццо, Орбан, Эденилсон, Велозу, Ринкон, Ригони (Нинкович, 46), Лаксальт, Паволетти (Симеоне, 61), Окампос (Пандев, 80)
Предупреждения:
Патрик, 88 - Ринкон, 61; Велозу, 87; Эденилсон, 88
Удаления:
нет - Орбан, 90
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция