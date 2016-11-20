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«Генгам» и «Бордо» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 22-й минуте гостей вывел вперед Игорь Левчук. На 78-й минуте счет могу удвоить Жереми Менез, но не реализовал пенальти. А на 90-й минуте счет сравнял Джимми Бриан.

«Генгам» набрал 22 очка и занимает пятое место. У «Бордо» 20 очков и седьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

Матч

Генгам - Бордо - 1:1 (0:1)

Голы

Левчук 22 (0:1). Бриан 90 (1:1).

Состав

Генгам: Юнссон, Кербра, Марсал, Сорбон, Икоко, Санко (де Паув, 52), Салибур (Приват, 68), Дидо, Део, Коко (Менди, 75), Бриан

Бордо: Приор, Пундж, Левчук, Сабали, Камано (Оливейра, 81), Сертич, Тулалан, Менез (Телин, 90), Вада, Плашил, Ролан (Лаборде, 62)

Предупреждения:

Коко, 64; Део, 83 - Камано, 5

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

20 ноября 17:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

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