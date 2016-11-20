«Генгам» и «Бордо» сыграли вничью

Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 22-й минуте гостей вывел вперед Игорь Левчук. На 78-й минуте счет могу удвоить Жереми Менез, но не реализовал пенальти. А на 90-й минуте счет сравнял Джимми Бриан.

«Генгам» набрал 22 очка и занимает пятое место. У «Бордо» 20 очков и седьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур