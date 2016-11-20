«Генгам» и «Бордо» сыграли вничью
Матч 13-го тура
чемпионата Франции между «Генгамом» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 1:1.
На 22-й минуте
гостей вывел вперед Игорь Левчук. На 78-й минуте счет могу удвоить Жереми
Менез, но не реализовал пенальти. А на 90-й минуте счет сравнял Джимми Бриан.
«Генгам» набрал
22 очка и занимает пятое место. У «Бордо» 20 очков и седьмое место.
Чемпионат
Франции. Лига 1
13-й тур
Матч
Голы
Левчук 22 (0:1). Бриан 90 (1:1).
Состав
Генгам: Юнссон, Кербра, Марсал, Сорбон, Икоко, Санко (де Паув, 52), Салибур (Приват, 68), Дидо, Део, Коко (Менди, 75), Бриан
Бордо: Приор, Пундж, Левчук, Сабали, Камано (Оливейра, 81), Сертич, Тулалан, Менез (Телин, 90), Вада, Плашил, Ролан (Лаборде, 62)
Предупреждения:
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
20 ноября 17:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция