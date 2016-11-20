Руководитель департамента судейства не стал комментировать работу Лапочкина на матче «Спартак» - «Амкар»
Руководитель департамента
судейства и инспектирования Андрей Будогосский не стал комментировать работу
Сергея Лапочкина на матче «Спартак» – «Амкар» (1:0).
К
Лапочкину возникли вопросы, в частности, после падения Аннене в штрафной после
стыка с Маурисио. Кроме того, Лапочкин позволил себя толкнуть Йовичичу, но даже
не предупредил игрока.
- Есть специальная
комиссия, которая даст оценку судейству, я этого делать не буду, - заявил
Андрей Будогосский корреспонденту «Советского спорта».
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