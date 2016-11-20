Руководитель департамента судейства не стал комментировать работу Лапочкина на матче «Спартак» - «Амкар»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский не стал комментировать работу Сергея Лапочкина на матче «Спартак» – «Амкар» (1:0).

К Лапочкину возникли вопросы, в частности, после падения Аннене в штрафной после стыка с Маурисио. Кроме того, Лапочкин позволил себя толкнуть Йовичичу, но даже не предупредил игрока.

- Есть специальная комиссия, которая даст оценку судейству, я этого делать не буду, - заявил Андрей Будогосский корреспонденту «Советского спорта».