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«Ак Барс» дома обыграл «Ладу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Ак Барса».

В составе победителей отличились Михаил Варнаков, Михаил Глухов, Василий Токранов, Дмитрий Обухов и Антон Глинкин. У «Лады» забивали Василий Стрельцов, Виктор Комаров и Денис Зернов.

«Ак Барс» набрал 65 очков и занимает третье место на Востоке. У «Лады» 38 очков и 12-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Ак Барс - Лада - 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Голы:

Стрельцов В. (Сотниекс, Стрельцов А.), 23:05 (0:1). Варнаков (Обухов), 25:52 (1:1). Глухов (Глинкин), 29:26 (2:1). Токранов (Свитов, Секач), 35:54 (3:1). Обухов (Охтамаа, Варнаков), 42:11 (4:1). Комаров (Крысанов, Аронсон), 47:23 (4:2). Зернов (Сотниекс, Шенфельд), 50:42 (4:3). Глинкин 59:38 (5:3).

Место и дата

20 ноября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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