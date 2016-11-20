«Ак Барс» дома обыграл «Ладу»

читайте также

Алексей Мурыгин: «Витязь» реализовал свои моменты, а мы свои — нет Вратарь «Локомотива» Алексей Мурыгин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

Артис Аболс: Можно сказать, напугали «Ак Барс» в третьем периоде Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвел итоги поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса».

Алексей Копейкин: Сятери подтащил, он наш самый главный игрок Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива».

Алексей Кудашов: Сятери нас обыграл, даже штанги были за него Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

Зинэтула Билялетдинов: Давно ждали 100-й гол Обухова Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

Валерий Белов: После игры с «Динамо» был психологический шок Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Витязь» обыграл «Локомотив» «Витязь» дома взял верх над «Локомотивом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Александр Васильев: «Спартак» живет мыслью, попасть в плей-офф Нападающий «Спартака» Александр Васильев прокомментировал поражение красно-белых в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Магнитки».

Мозячище! Феномен или динозавр? (колонка Дмитрия Пономаренко) Обозреватель «Советского спорта» задается вопросом – форвард Сергей Мозякин так хорош или наш хоккей переживает серьезный спад.

Юрий Сергиенко: «Мастерство лидеров «Магнитки» решило игру Защитник «Спартака» Юрий Сергиенко прокомментировал домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

Лукаш Радил: «Спартаку» нужно что-то делать с реализацией моментов Нападающий «Спартака» Лукаш Радил рассказал, чего не хватает игре красно-белых.

Зинэтула Билялетдинов: Варнаков старается улучшить свою игру Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сообщил, что нападающий казанского клуба Михаил Варнаков старается улучшить свою форму.

Александр Кожевников: Окончание победной серии поможет СКА с настроем на соперников Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что окончание 15-матчевой победной серии санкт-петербургского СКА в регулярном чемпионате КХЛ благоприятно скажется на команде в психологическом плане.

КХЛ. ЦСКА обыграл «Барыс», «Спартак» уступил «Магнитке» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Слован» дома уступил минскому «Динамо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и минским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

«Медвешчак» с минимальным счетом обыграл рижское «Динамо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Медвешчака».

Захаркин Игорь Валидолович. Очередная инфарктная концовка в матче «Салавата» Восьмая победа кряду от уфимцев ускользнула. Хотя они и заставили трибуны дружно охнуть, сравняв счет за три секунды до сирены.

Алексей Ярушкин: Все закономерно – победил сильнейший После поражения от «Магнитки» (1:5) исполняющий обязанностей главного тренера «Спартака» был немногословен.

Илья Воробьев: Спасибо Самсонову за то, что держал нас в игре После победы над «Спартаком» главный тренер «Металлурга» похвалил своего вратаря и рассказал о лучшем бомбардире команды и лиги Сергее Мозякине