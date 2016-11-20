«Ак Барс» дома обыграл «Ладу»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 5:3 в пользу «Ак Барса».
В составе
победителей отличились Михаил Варнаков, Михаил Глухов, Василий Токранов,
Дмитрий Обухов и Антон Глинкин. У «Лады» забивали Василий Стрельцов, Виктор
Комаров и Денис Зернов.
«Ак Барс» набрал
65 очков и занимает третье место на Востоке. У «Лады» 38 очков и 12-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Лада - 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Голы:
Стрельцов В. (Сотниекс, Стрельцов А.), 23:05 (0:1). Варнаков (Обухов), 25:52 (1:1). Глухов (Глинкин), 29:26 (2:1). Токранов (Свитов, Секач), 35:54 (3:1). Обухов (Охтамаа, Варнаков), 42:11 (4:1). Комаров (Крысанов, Аронсон), 47:23 (4:2). Зернов (Сотниекс, Шенфельд), 50:42 (4:3). Глинкин 59:38 (5:3).
Место и дата
20 ноября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция