«Хоффенхайм» не удержал победу над «Гамбургом»
«Хоффенхайм» дома сыграл вничью с «Гамбургом» (2:2) в 11-м туре бундеслиги.
У хозяев поля отличились Сандро Вагнер (45-я минута) и Стивен Цубер (49-я), у гостей - Филип Костич (28-я) и Николай Мюллер (61-я).
Команда из Зинсхайма с 21 очком занимает на данный момент пятое место, ее сегодняшний соперник с тремя очками замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Хоффенхайм» 26 ноября сыграет на выезде с гладбахской «Боруссией», а «Гамбург» в тот же день примет «Вердер».
Матч
Хоффенхайм - Гамбург - 2:2 (1:1)
Голы
Костич 28 (0:1). Вагнер 45 (1:1). Цубер 49 (2:1). Мюллер 61 (2:2).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Зюле, Кадержабек, Амири, Демирбай (Рупп, 69), Фогт (Бичакчич, 22), Цубер, Руди, Крамарич (Варгас, 78), Вагнер
Гамбург: Матения, Дуглас, Дикмайер, Сакаи, Джуру, Острзолек, Юнг, Мюллер (Порат, 90), Холтби, Костич (Хант, 90), Грегорич (Ласогга, 80)
Предупреждения:
Бичакчич, 40 - Сакаи, 16; Мюллер, 42
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
20 ноября 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция