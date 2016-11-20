Массимо Каррера: Селихов? Я думаю о своих футболистах

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Амкаром» в 14-м туре чемпионата России не стал комментировать информацию о переходе вратаря пермяков Александра Селихова в его команду.

- Насколько сильно не хватало Зе Луиша?

- Зе Луиш – важный для нас игрок. Но Мельгарехо сделал все, что мог. У нас было мало времени на подготовку. По ходу игры были мысли, что ничья – тоже неплохо, вспоминая матч с «Уфой».

- Как вам игра вратаря соперников Селихова, учитывая, что есть слухи, что скоро он присоединится к вашей команде?

- Он сыграл хороший матч, как и весь «Амкар». Но я в первую очередь смотрю за своими игроками, а не соперниками.

Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.

В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».