Массимо Каррера: Селихов? Я думаю о своих футболистах
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Амкаром» в 14-м туре чемпионата России не стал комментировать информацию о переходе вратаря пермяков Александра Селихова в его команду.
- Насколько сильно не хватало Зе Луиша?
- Зе Луиш – важный для нас игрок. Но Мельгарехо сделал все, что мог. У нас было мало времени на подготовку. По ходу игры были мысли, что ничья – тоже неплохо, вспоминая матч с «Уфой».
- Как вам игра вратаря соперников Селихова,
учитывая, что есть слухи, что скоро он присоединится к вашей команде?
- Он сыграл хороший матч, как и весь «Амкар». Но я в первую очередь смотрю за своими игроками, а не соперниками.
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.
В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».