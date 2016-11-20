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«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл «Автодор»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча - 88:79 в пользу «Локомотива-Кубани».

Самым результативным в составе победителей стал Марди Коллинс. Он набрал 25 очков. У «Автодора» 24 очка набрал Николас Миннерат.

«Локомотив-Кубань» занимает пятое место. «Автодор» с одной победой в семи матчах на 11-м месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Автодор - Локомотив-Кубань - 79:88

Место и дата

20 ноября 17:00, Кристалл, Онлайн-трансляция

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