«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл «Автодор»
Матч регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Локомотивом-Кубанью» завершился
победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча - 88:79 в пользу «Локомотива-Кубани».
Самым результативным в
составе победителей стал Марди Коллинс. Он набрал 25 очков. У «Автодора» 24 очка набрал
Николас Миннерат.
«Локомотив-Кубань» занимает
пятое место. «Автодор» с одной победой в семи матчах на 11-м месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Автодор - Локомотив-Кубань - 79:88
Место и дата
20 ноября 17:00, Кристалл, Онлайн-трансляция
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