Петр Авен: Таких концовок я не помню со времен гола Шмарова

Член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр Авен поделился эмоциями после победы «Спартака» в матче 14-го тура чемпионата России против «Амкара».



- Таких концовок я не помню со времен знаменитого гола Шмарова. «Спартак» весь матч играл хорошо, несмотря на все проблемы с составом. Такие победы показывают, что у команды есть характер. Будем надеяться, что этот гол Глушакова тоже станет «золотым», - передает слова Авена ТАСС.

Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.

В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».