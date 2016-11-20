Александр Пуцко: Гол Глушакова? Подумал: «Куда бьешь, отдай пас!»
Защитник «Спартака» Александр Пуцко после победы
над «Амкаром» (1:0) в 14-м туре РФПЛ поделился мнением о голе своего
одноклубника Дениса Глушакова.
«Вначале не поверил, что таким ударом можно забить. Подумал: «Куда бьешь, отдай пас!» - поделился впечатлениями от гола Глушакова защитник», - сказал Пуцко.
Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.
В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».
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