Роман Грожан: Мы с Магнуссеном будем подгонять друг друга

Пилот команды «Хаас» Роман Грожан поделился ожиданиями от выступлений вместе с Кевином Магнуссеном. Напомним, что в следующем сезоне Магнуссен пополнил состав «Хааса».

«У Кевина есть опыт выступлений в «Макларене» и «Рено. Это определенно сильный гонщик. Во-первых, его всегда трудно обгонять, во-вторых, нам необходимо добывать очки обеими машинами. Именно поэтому его и пригласили в «Хаасе». Надеюсь, у нас с ним сложатся хорошие отношения.

Конечно, любой пилот старается выступать лучше своего напарника. Это также важно для команды. Мы будем подгонять друг друга и постараемся оба добывать очки», - цитирует Грожана Autosport.

В текущем сезоне Кевин Магнуссен выступает за «Рено» и занимает 16-е место, имея в активе семь очков.