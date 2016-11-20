Роман Грожан: Мы с Магнуссеном будем подгонять друг друга
Пилот команды «Хаас» Роман
Грожан поделился ожиданиями от выступлений вместе с Кевином Магнуссеном.
Напомним, что в следующем сезоне Магнуссен пополнил состав «Хааса».
«У Кевина есть опыт выступлений
в «Макларене» и «Рено. Это определенно сильный гонщик. Во-первых, его всегда
трудно обгонять, во-вторых, нам необходимо добывать очки обеими машинами. Именно
поэтому его и пригласили в «Хаасе». Надеюсь, у нас с ним сложатся хорошие
отношения.
Конечно, любой пилот старается
выступать лучше своего напарника. Это также важно для команды. Мы будем
подгонять друг друга и постараемся оба добывать очки», - цитирует Грожана Autosport.
В текущем
сезоне Кевин Магнуссен выступает за «Рено» и занимает 16-е место, имея в активе
семь очков.
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