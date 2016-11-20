Вадим Евсеев: «Амкар» играл в современный футбол

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев после поражения от «Спартака» в 14-м туре чемпионата России сказал, что его команда не тянула время и старалась играть современно.

- Играли с сильной командой, хотели победить, но в концовке пропустили, - сказал Евсеев. - Конечно, выносить мяч через центр – неправильно, но была уже концовка матча, ребята устали. Мы выигрываем и проигрываем все вместе. Ребята сделали все, что могли.

- «Амкар» играл жестко. Можно сказать, в вашем стиле.

- Это не мой стиль, это современный футбол такой. Нельзя давать сопернику спокойно принимать мяч, и мы старались не давать сопернику этого делать.

- Что случилось во втором тайме, когда вы хотели провести замену, но потом ее отменили?

- Хотели провести замену, но один из игроков почувствовал себя плохо. Так что замена отменилась, а Милькович сказал, что готов продолжить игру. Время мы точно не тянули.

Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.

В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».