Массимо Каррера: Не надо аплодисментов, мы выиграли только один матч

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Амкаром» в 14-м туре чемпионата России предостерег всех от чрезмерной эйфории.

- Пока еще ничего не надо говорить, мы выиграли только очередной матч, - сказал Каррера, когда журналисты встретили его появление в зале для пресс-конференций аплодисментами.

- Победный гол вы забили ударом издали, и в первом тайме «Спартак» много бил из-за штрафной. Это была ваша установка?

- Знали, что матч будет сложным. «Амкар» почти не пропускает, хорош на «стандартах». Поэтому удары издали – это был шанс для нас.

- Насколько сильно повлияла на подготовку пауза на матчи сборных?

- Единственное, что в таком случае имеет значение – у нас было мало времени. Два дня – это мало. А так все ребята вернулись в хорошей форме.

Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.

В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».