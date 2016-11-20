Жоаозиньо: Подстегнул ли выход Смолова команду? Может да, а может и нет

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) В 14-м туре чемпионата России.

- Почему так долго не удавалось забить сегодня?

- В первом тайме у нас было очень мало моментов, которыми мы могли бы воспользоваться. Потом эти моменты появились, и нам удалось забить гол.

- Что же изменилось в игре, что моменты появились?

- Не думаю, что радикально что-то изменилось. Просто в перерыве тренер внес кое-какие коррективы, и нам удалось забить.

- Выход Смолова подстегнул команду?

- Может да, а может и нет. Команда знает, как играть. Возможно, когда он вошел в игру, то ее лицо изменилось.

Команда Игоря Шалимова с 24 очками поднялась на пятое место. В следующем туре «Краснодар» 27 ноября примет «Зенит».