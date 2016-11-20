Жоаозиньо: Подстегнул ли выход Смолова команду? Может да, а может и нет
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) В 14-м туре чемпионата России.
- Почему так
долго не удавалось забить сегодня?
- В первом тайме у нас было очень мало моментов, которыми мы могли бы воспользоваться. Потом эти моменты появились, и нам удалось забить гол.
- Что же
изменилось в игре, что моменты появились?
- Не думаю, что радикально что-то изменилось. Просто в перерыве тренер внес кое-какие коррективы, и нам удалось забить.
- Выход
Смолова подстегнул команду?
- Может да, а может и нет. Команда знает, как играть. Возможно, когда он вошел в игру, то ее лицо изменилось.
Команда Игоря Шалимова с 24 очками поднялась на пятое место. В следующем туре «Краснодар» 27 ноября примет «Зенит».
Матч
Голы
Газинский 66 (1:0). Смолов 71 (2:0). Жоаозиньо 74 (3:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Калешин, Енджейчик, Газинский, Перейра (Торбинский, 81), Быстров (Ахмедов, 61), Жоаозиньо, Каборе, Ари (Смолов, 46)
Урал: Заболотный, Кулаков, Данцев, Фонтанелло, Динга, Подоксёнов (Ставпец, 73), Коробов (Павленко, 61), Фидлер, Павлюченко, Чантурия, Лунгу (Бугуи, 86)
Предупреждения:
нет - Данцев, 21; Подоксёнов, 65
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция