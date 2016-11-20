Никита Симонян: Мяч Глушакова невозможно было вытащить

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился эмоциями после победы «Спартака» в матче 14-го тура чемпионата России против «Амкара».

- Денис забил гол - красавец. Это мяч, который невозможно было вытащить, из разряда неберущихся. В адрес Александра Селихова упреков быть не может, - сказал Симонян.



В «Спартак» летели бы стрелы, даже если бы они сыграли вничью, но я не стал бы их подвергать критике. Команда играет на хорошем мобильном уровне, это очень важно. При такой плотной обороне, какую сегодня продемонстрировал «Амкар», не так просто было забить. Поэтому мы видели в основном обстрел ворот с дальней дистанции, - передает слова Симоняна ТАСС.

Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.

В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».