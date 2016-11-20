Массимо Каррера: Давыдов и Зуев приносят пользу «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Амкаром» в матче 14-го тура чемпионата России похвалил нападающего Дениса Давыдова.

- У Маурисио было много брака в передачах. Что вы можете об этом сказать?

- В целом я доволен его игрой. Главное, чтобы передача была верной по мысли, а брак может быть, это футбол.

- Как оцените игру Дениса Давыдова и есть ли у него шансы и дальше выходить на поле.

- Все зависит от него, от того, как будет работать на тренировках. Пользу приносят все игроки, даже те, кто выходит на пять минут. Зуев и Давыдов приносят пользу команде, иначе бы они в ней не находились.

- Таски не было в заявке на матч. Что с ним случилось?

- У него травма ноги. Он получил ее на тренировке в воскресенье. Думаю, на следующей неделе он уже будет тренироваться.

Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.

В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».