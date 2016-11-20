Дмитрий Комбаров: Раздражало, что «Амкар» тянул время
Защитник «Спартака» Дмитрий
Комбаров после победы над «Амкаром» (1:0) рассказал об игре.
- Победили, потому что играли до последней секунды матча и выкладывались на сто
процентов.
- Будете отмечать? «Спартак»
стал чемпионом первого круга.
- Дома с семьями, мы работаем без выходных. Осталось две недели, потом уходим в отпуск.
- Игра с Зе Луишем и без него - разная?
- Мы нашли слабые стороны соперника на разборе, и под это подстраивалась игра.
- Вас раздражало, что «Амкар»
тянул время?
- Конечно, но это момент игры, соперника счёт устраивал.
- Вы бы так же делали на их месте?
- Ну не валялся бы, если бы только действительно ногу свело.
Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.
В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».