Андрей Ещенко: Стычки? «Амкар» время тянул, после гола - мы

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о победе над «Амкаром» в 14-м туре чемпионата России (1:0).

- Вы так громко отмечали в раздевалке...

- Нам нужна была победа, не так много моментов создали. Плюс «Амкар» - организованная команда. Рады были, что забили.

- Стычек много было из-за чего?

- «Амкар» начал тянуть время. Нас это очень заводило. А когда мы забили гол, начали тоже время тянуть. Вот и возникали стычки.

- Зе Луиша не хватало?

- Да Мельгарехо тоже играет головой. У нас все готовы выйти и помочь.

- Как вы увидели гол Глушакова?

- Да просто увидел, как мяч в сетку влетел