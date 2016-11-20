Андрей Ещенко: Стычки? «Амкар» время тянул, после гола - мы
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о победе над «Амкаром» в 14-м туре чемпионата России (1:0).
- Вы так громко отмечали в раздевалке...
- Нам нужна была победа, не так много моментов создали. Плюс «Амкар» - организованная команда. Рады были, что забили.
- Стычек много было из-за чего?
- «Амкар» начал тянуть время. Нас это очень заводило. А когда мы забили гол, начали тоже время тянуть. Вот и возникали стычки.
- Зе Луиша не хватало?
- Да Мельгарехо тоже играет головой. У нас все готовы выйти и помочь.
- Как вы увидели гол Глушакова?
- Да просто увидел, как мяч в сетку влетел
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция