Вадим Евсеев: Хотели тренироваться в манеже, нас туда не пустили

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев после поражения от «Спартака» в 14-м туре чемпионата России сказал, что подготовиться к игре команде помешал 20-градусный мороз, который стоит в Перми.

- Что случилось во втором тайме, когда вы хотели провести замену, но потом ее отменили?

- Хотели провести замену, но один из игроков почувствовал себя плохо. Так что замена отменилась, а Милькович сказал, что готов продолжить игру. Время мы точно не тянули.

- Вы всю игру руководили командой от бровки, тогда как Гаджи Гаджиев сидел на скамейке.

- Гаджиев был рядом. Но, да, он потерял голос, охрип, так что решили, что у бровки буду я. А подготовиться к матчу помешала погода. В Перми минус 20, хотели тренироваться в манеже, который почти достроен, но нас туда не пустили. Сказали, что объект еще не сдан.

Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.

В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».