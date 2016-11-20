Континен и Пирс стали победителями Итогового турнира АТР
На Итоговом турнире АТР в
Лондоне (Великобритания) завершился парный турнир. Выиграли его Хенри Континен (Финляндия) и Джон Пирс
(Австралия).
В финале они обыграли пару Равен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США). Матч продолжался один час и десять минут. У победителей
по четыре эйса и двойные ошибки, у проигравших – по два. В одиночном финале
сегодня сыграют британец Энди Марэй и серб Новак Джокович.
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Парный разряд
Финал
Матч
Континен/Пирс () - Клаасен/Рам ()
Место и дата
20 ноября 18:30, , Онлайн-трансляция
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