Континен и Пирс стали победителями Итогового турнира АТР

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Новак Джокович: Нисикори не показал свой лучший теннис Сербский теннисист Новак Джокович после победы над японцем Кеем Нисикори в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне признал, что соперник не показал лучшей игры.

Джокович обыграл Нисикори и вышел в финал Итогового турнира АТР, где сыграет с Маррэем Матч 1/2 финала Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и японцем Кеи Нисикори завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Джоковича.

ФОТО ДНЯ: Матч Джокович – Нисикори был прерван из-за неадекватного болельщика Во время полуфинального матча Итогового турнира ATP на корт попытался прорваться болельщик.

Клаасен и Рам вышли в финал Итогового турнира АТР На Итоговом турнир АТР в Лондоне продолжаются соревнования в парном разряде. В финал пробилась пара Равен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).

Елгин и Кудрявцев выиграли парный турнир в Италии Российские теннисисты Михаил Елгин и Александр Кудрявцев выиграли парный турнир категории «Челленджер» в итальянском городе Брешия.

Маррэй обыграл Раонича и вышел в финал Итогового турнира АТР Полуфинальный матч Итогового турнира АТР в одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и канадцем Милошем Раоничем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 5:7, 7:6 (5), 7:6 (9) в пользу Маррэя.

Континен и Пирс стали первыми финалистами Итогового турнира в парном разряде На Итоговом турнире года в Лондоне определились первые финалисты. Финн Хенри Континен и Джон Пирс одержали победу в полуфинале над братьями Бобом и Майком Брайанами. За 1 час 15 минут пятые сеяные на турнире выиграли со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Нисикори уступил Чиличу, но вышел в полуфинал итогового турнира ATP Японский теннисист Кей Нисикори уступил хорвату Марину Чиличу в заключительном матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Клаасен и Рам обыграли Фелисино и Марка Лопесов и вышли в полуфинал Итогового турнира АТР На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) завершилась групповая стадия. В полуфинал сумела пробиться пара Рейвен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).

Маррэй обыграл Вавринку и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТР Матч групповой стадии Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Маррэя.

Континен и Пирс обыграли Эрбера и Маю и вышли в полуфинал Итогового турнира АТР в парном разряде На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) продолжаются соревнования в парном разряде. В полуфинал пробилась пара Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия).

Раонич вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, обыграв Тима Канадский теннисист Милош Раонич победил австрийца Доминика Тима (7:6, 6:3) в рамках третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP.

Маррэй и Соарес обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) проходит турнир в парном разряде. В третьем туре групповой стадии победу одержала британо-бразильская пара Джейми Маррэй/Бруно Соарес.

Джокович обыграл Гоффена и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТР Матч групповой стадии Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и бельгийцем Давидом Гоффеном завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:2 в пользу Джоковича.

Братья Брайаны обыграли Хьюи и Мирного на Итоговом турнире АТР На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) продолжается групповая стадия в парном разряде. Американцы Боб и Майк Брайаны одержали вторую победу в трех матчах.

Монфис снялся с итогового турнира АТР Французcкий теннисист Гаэль Монфис снялся с итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне, сообщает AFP. Причина – травма ребра.

Вавринка обыграл Чилича на Итоговом турнире АТР Швейцарец Стэн Вавринка переиграл хорвата Марина Чилича в матче второго тура группового этапа проходящего в Лондоне итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Джокович обыграл Раонича на Итоговом турнире АТР и вышел в полуфинал Матч групповой стадии Итогового турнира АТР между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Милошем Раоничем завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (6), 7:6 (5) в пользу Джоковича.

Маррей обыграл Чилича на Итоговом турнире ATP Шотландский теннисист Энди Маррей одержал уверенную победу над хорватом Марином Чиличем в матче Итогового чемпионата ATP, проходящего в Лондоне.