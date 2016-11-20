Денис Глушаков: Я забил, как Павлюченко
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об игре с
«Амкаром» (1:0) и своём голе.
- «Спартак» на классе победил?
- На характере, на самоотдаче, очень хотели выиграть. По моментам мы превзошли соперника.
- «Амкар» приехал играть на
ничью?
- Мне показалось, да. И время тянули, и от обороны играли. Но мы знали, как они будут играть.
- Как гол забили?
- Мяч удачно отлетел под правую ногу, там и Квинси хотел ударить. Перед игрой я смотрел гол Павлюченко «Рубину». Вот с сейчас вспоминал, что похожий получился, только он со штрафного ударил. Так что не зря играл с ним в одной команде.
Напомним, в воскресенье московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.
В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».