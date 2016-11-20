Валерий Белов: После игры с «Динамо» был психологический шок
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Два момента отмечу. Первый: нам был важен результат. Неплохо провели домашнюю серию, но после игры с московским «Динамо» был психологический шок, не могли отойти, с Минском слабо провели игру. Сегодня мы добились результата. И второй момент: аншлаг в Подольске. Жаль, что теперь длинная выездная серия. Мы добивались зрителя, и он пришел», - цитирует специалиста «Чемпионат».
Подмосковный клуб поднялся на седьмое место в Западной конференции.
23 ноября «Витязь» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».
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