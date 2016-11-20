Зинэтула Билялетдинов: Давно ждали 100-й гол Обухова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

- Пауза иногда выбивает из цикла, но мы справились. Голы, которые мы пропускаем в третьем периоде, меня беспокоят. Надо это исправлять. 100-й гол Обухова? Мы давно его ждали. Напоминали ему. Он молодец. Он долгое время в команде. Я рад за него. Ему 33 года, он хорошо работает, играет с отдачей, - цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Ак Барса».