Алексей Кудашов: Сятери нас обыграл, даже штанги были за него
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
- Два периода была равная борьба, и счет 1:1 был закономерный. В третьем периоде мы взяли преимущество в свои руки, но их вратарь Сятери нас обыграл, даже штанги были за него, здорово сыграл, - передает слова Кудашова «Р-Спорт».
Напомним, «Витязь» дома взял верх над «Локомотивом» (2:1).
КХЛ
Регулярный чемпионат
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически