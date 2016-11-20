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Алексей Кудашов: Сятери нас обыграл, даже штанги были за него

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

- Два периода была равная борьба, и счет 1:1 был закономерный. В третьем периоде мы взяли преимущество в свои руки, но их вратарь Сятери нас обыграл, даже штанги были за него, здорово сыграл, - передает слова Кудашова «Р-Спорт».

Напомним, «Витязь» дома взял верх над «Локомотивом» (2:1).

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Витязь - Локомотив - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Тэлбот (Контиола, Козун), 18:02 (0:1 - бол.). Аалтонен (Ержабек), 25:16 (1:1 - бол.). Копейкин (Кемпе, Ержабек), 50:01 (2:1).

Место и дата

20 ноября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция


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