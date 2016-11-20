Алексей Копейкин: Сятери подтащил, он наш самый главный игрок

Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива«.

- Наше звено старается играть друг на друга. Никто не жадничает, больше играем в пас. Кто выгоднее, тому и отдаём. Много играем в большинстве, нам нужно забивать. Момент, когда не реализовали преимущество пять на три, расстроил, у нас есть проблемы с большинством. Ключом к победе стал тот факт, что все бились каждую смену и цеплялись за шайбу. Сятери подтащил, он наш самый главный игрок, который нас выручает. Как общаемся с легионерами? Они уже по-русски говорят, - передает слова Копейкина «Чемпионат».

Напомним, «Витязь» дома взял верх над «Локомотивом» (2:1).

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