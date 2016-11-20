Дмитрий Комбаров: Первый раз вижу, чтобы Глушаков так в створ попал

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что после матча 14-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0) говорил Леонид Федун и как оценивает гол Дениса Глушакова.

- Вы матч «Зенита» в раздевалке смотрели?

- Да, когда «Крылья Советов» забили, обрадовались, закричали все.

- Что Леонид Федун сказал?

- Подошел, поздравил.

- И все? Никаких премиальных?

- Нет, сказал, премиальные будут по итогам сезона, если добьемся положительного результата.

- Глушаков так часто попадает в ворота на тренировках?

- Очень редко, первый раз вижу, что так попал, - смеется Комбаров.