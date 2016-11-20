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Дмитрий Комбаров: Первый раз вижу, чтобы Глушаков так в створ попал

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что после матча 14-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0) говорил Леонид Федун и как оценивает гол Дениса Глушакова.

- Вы матч «Зенита» в раздевалке смотрели?

- Да, когда «Крылья Советов» забили, обрадовались, закричали все.

- Что Леонид Федун сказал?

- Подошел, поздравил.

- И все? Никаких премиальных?

- Нет, сказал, премиальные будут по итогам сезона, если добьемся положительного результата. 

- Глушаков так часто попадает в ворота на тренировках?

- Очень редко, первый раз вижу, что так попал, - смеется Комбаров.

Матч

Спартак - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 90 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)

Предупреждения:

Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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