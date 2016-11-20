Дмитрий Комбаров: Первый раз вижу, чтобы Глушаков так в створ попал
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что после матча 14-го тура
чемпионата России против «Амкара» (1:0) говорил Леонид Федун и как оценивает
гол Дениса Глушакова.
- Вы матч «Зенита» в раздевалке смотрели?
- Да, когда «Крылья Советов» забили, обрадовались,
закричали все.
- Что Леонид Федун сказал?
- Подошел, поздравил.
- И все? Никаких премиальных?
- Нет, сказал, премиальные будут по итогам сезона,
если добьемся положительного результата.
- Глушаков так часто попадает в ворота на
тренировках?
- Очень редко, первый раз вижу, что так попал, - смеется Комбаров.
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция