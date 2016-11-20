«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
«Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.
Первыми во встрече на четвертой минуте забили гости усилиями Кристиана Паскуато. Через шесть минут Артем Дзюба сравнял счет, замкнув передачу в штрафную от Роберта Мака. На 37-й минуте Милан Родич отправил мяч в свои ворота. На 87-й минуте Дзюба заработал пенальти и сам его реализовал, установив окончательный счет.
Напомним, после этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция