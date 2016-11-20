«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»

«Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.

Первыми во встрече на четвертой минуте забили гости усилиями Кристиана Паскуато. Через шесть минут Артем Дзюба сравнял счет, замкнув передачу в штрафную от Роберта Мака. На 37-й минуте Милан Родич отправил мяч в свои ворота. На 87-й минуте Дзюба заработал пенальти и сам его реализовал, установив окончательный счет.

Напомним, после этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».