Артис Аболс: Можно сказать, напугали «Ак Барс» в третьем периоде

Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвел итоги поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса».

- Первый период был равный. Во втором Казань добавила в движении и в мышлении. У нас получились разрывы. Игра один в один привела к пропущенным шайбам. Но мы не пали духом и, можно сказать, напугали «Ак Барс» в третьем периоде.



Тяжело мотивировать хоккеистов играть без зарплаты? Это облегчает задачу. Хорошо играть сейчас — это их шанс продать себя. Дальше только ВХЛ. Конечно, это не вдохновляет.



Почему мы плохо играем в гостях? Я не знаю. В прошлом году мы плохо играли дома, сейчас наоборот, - передает слова Аболса «Чемпионат».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Ак Барса».

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