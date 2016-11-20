Артис Аболс: Можно сказать, напугали «Ак Барс» в третьем периоде
Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвел итоги поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса».
- Первый
период был равный. Во втором Казань
добавила в движении и в мышлении. У нас
получились разрывы. Игра один в один
привела к пропущенным шайбам. Но мы не
пали духом и, можно сказать, напугали
«Ак Барс» в третьем периоде.
Тяжело мотивировать хоккеистов играть без зарплаты? Это облегчает задачу. Хорошо играть сейчас — это их шанс продать себя. Дальше только ВХЛ. Конечно, это не вдохновляет.
Почему мы плохо играем в гостях? Я не знаю. В прошлом году мы плохо играли дома, сейчас наоборот, - передает слова Аболса «Чемпионат».
Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Ак Барса».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Лада - 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Голы:
Стрельцов В. (Сотниекс, Стрельцов А.), 23:05 (0:1). Варнаков (Обухов), 25:52 (1:1). Глухов (Глинкин), 29:26 (2:1). Токранов (Свитов, Секач), 35:54 (3:1). Обухов (Охтамаа, Варнаков), 42:11 (4:1). Комаров (Крысанов, Аронсон), 47:23 (4:2). Зернов (Сотниекс, Шенфельд), 50:42 (4:3). Глинкин 59:38 (5:3).
Место и дата
20 ноября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция