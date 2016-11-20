Алексей Мурыгин: «Витязь» реализовал свои моменты, а мы свои — нет

Вратарь «Локомотива» Алексей Мурыгин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

- «Витязь» реализовал свои моменты, а мы свои — нет. Множество хороших моментов упустили. Мы доминировали в этой игре, но так получилось. Есть старое доброе правило — «не забиваешь ты — забивают тебе». Они поймали нас на контратаке и забили второй гол. Сработала ли на психологию игра пять на три в конце второго периода? Как видите, нет. Отоборонялись, потом были у нас моменты, в штангу попали, но не получилось забить. У «Витязя» вратарь здорово сыграл, - передает слова Мурыгина «Чемпионат».

Напомним, «Витязь» дома взял верх над «Локомотивом» (2:1).

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