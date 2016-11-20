Евгений Чернов: Мы с Маком понимаем друг друга с полуслова
Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от первого тайма матча с «Крыльями Советов» (2:1).
- Как тебе играть на фланге вместе с Робертом Маком?
- Мне с Робертом комфортно играть, он меня понимает с полуслова. Мы наигрываем комбинации на тренировках, и они приводят к голам.
- В самом начале показалось, что не очень комфортно чувствуешь себя в обороне, потому что оппонент проскакивал через твою зону.Потом удалось приспособиться или Луческу подсказал?
- Конечно, он всегда подсказывает и помогает. «Крылья» начали очень агрессивно, где-то допускал ошибки, но со временем приспособился, - сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, после первого тайма счет 2:1 в пользу «Зенита». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит - Крылья Советов - 2:1 (2:1)2-й тайм
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато, Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция