Евгений Чернов: Мы с Маком понимаем друг друга с полуслова

Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от первого тайма матча с «Крыльями Советов» (2:1).

- Как тебе играть на фланге вместе с Робертом Маком?

- Мне с Робертом комфортно играть, он меня понимает с полуслова. Мы наигрываем комбинации на тренировках, и они приводят к голам.

- В самом начале показалось, что не очень комфортно чувствуешь себя в обороне, потому что оппонент проскакивал через твою зону.Потом удалось приспособиться или Луческу подсказал?

- Конечно, он всегда подсказывает и помогает. «Крылья» начали очень агрессивно, где-то допускал ошибки, но со временем приспособился, - сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после первого тайма счет 2:1 в пользу «Зенита». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.