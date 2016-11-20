«Челси» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Мидлсбро»

читайте также

АПЛ. 12-й тур. «Мидлсбро» уступил «Челси» и другие матчи Результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 230 млн евро «Манчестер Сити» готов заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 230 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.

На «Стадионе Света» стало темно. Как в матче АПЛ отключили свет [фото] Домашний матч «Сандерленда» с «Халлом» прервали на 10 минут, а потом и доиграли не при полном освещении.

Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Вест Хэмом» Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.

Хосеп Гвардиола: Очень рад за Яя Туре, он хороший парень Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Кристал Пэлас» в 12-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Лестер» уступил «Уотфорду» Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Уотфорда».

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Кристал Пэлас» благодаря дублю Яя Туре «Кристал Пэлас» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 12-м туре чемпионата Англии.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Саутгемптоном» и остался лидером чемпионата Англии Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Когда Венгер смеется последним. Как «Арсенал» ушел от поражения в матче с «МЮ» «Арсенал» сумел уйти от поражения в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», отыгравшись в самой концовке встречи.

«У «Арсенала» не было никаких шансов». Моуринью и Венгер – о матче Представители «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» ответили на вопросы журналистов после окончания матча 12-го тура АПЛ.

«Арсенал» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «МЮ» В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью «Арсеналом». Итоговый счет матча – 1:1.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» - 1:1. Как это было В субботу в матче 12-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» из Лондона.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», которые сегодня встретятся в 12-м туре чемпионата Англии.

Промес может продолжить карьеру в «Ливерпуле» Форвард красно-белых Квинси Промес может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает британский портал Liverpool Echo.

Супервыходные в Европе. Что смотреть в уик-энд «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных в Европе, которые нельзя пропустить.

Руни поскользнулся на бутылке и получил травму, находясь в сборной Англии Стали известны некоторые подробности скандальной истории с участием форварда сборной Англии Уэйна Руни. Выяснилось, что он травмировался при необычных обстоятельствах.

Жозе Моуринью: Руни готов сыграть с «Арсеналом» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с нападающим Уэйном Руни. Он отметил, что скандальная ситуация в сборной Англии не повлияла на готовность футболиста принять участие в ближайшем матче против «Арсенала» в чемпионате Англии.

Конте – лучший тренер АПЛ по итогам октября, Азар – лучший футболист (фото) Наставник «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером октября в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

ВИДЕО ДНЯ: Фабрегас «протроллил» Агуэро, забив гол с «мертвого» угла Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в рамках рекламы своих новых бутс от компании Puma решил подшутить над форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.