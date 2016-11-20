«Челси» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Мидлсбро»
«Мидлсбро» дома уступил «Челси» (0:1) в 12-м туре чемпионата Англии.
Единственный гол на 41-й минуте забил нападающий гостей Диего Коста.
Лондонский клуб набрал 28 очков и возглавил таблицу премьер-лиги. Его сегодняшний соперник с 11 очками - на 15-й строчке.
В следующем туре «Челси» 26 ноября примет «Тоттенхэм», а «Мидлсбро» в тот же день сыграет на выезде с «Лестером».
Матч
Голы
Коста 41 (0:1).
Состав
Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Фабио (Даунинг, 71), Рамирес, де Рон, Форшоу (Лидбиттер, 89), Клейтон (Фишер, 73), Чемберс, Негредо, Траоре
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Оскар, 90), Матич, Мозес (Иванович, 90), Канте, Коста, Педро (Чалоба, 80)
Предупреждения:
Клейтон, 9; Чемберс, 74 - Аспиликуэта, 51; Луиз, 65; Канте, 73
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
20 ноября 19:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция