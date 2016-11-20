«Амкар»: У Шаваева перелом лучевой кости
Пресс-атташе «Амкара» Сергей Хакимов рассказал о серьезности повреждения у полузащитника команды Алихана Шаваева.
- У Шаваева перелом лучевой кости. Возможно, это не единственный перелом, - передает слова Хакимова ТАСС.
Напомним, что в середине второго тайма матча 14-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) полузащитник пермяков получил травму в столкновении с игроком красно-белых Фернандо и вынужден был покинуть поле.
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция